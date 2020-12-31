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محافظات

ورد وبلالين وهدايا.. مدير العزل بسوهاج: نحتفل بالسنة الجديدة مع المرضى .. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:05 م
مدير العزل بسوهاج:
مدير العزل بسوهاج: نحتفل بالسنة الجديدة مع المرضى
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أنغام الجنايني
في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا، حُرم العديد منا من أجواء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وبمحافظة سوهاج كان الحال مُختلفًا بمستشفى الصدر المُخصص للعزل، حيث دشن الدكتور محمد الوكيل، مدير المستشفى، حفلًا صغيرًا لمُصابي كورونا، من خلال تزيين غرف المُصابين بالبالونات وإعطائهم هدايا بسيطة تسعد قلوبهم بأخر أوقات العام الحالي ومع بداية العام الجديد.

"إحنا قررنا النهاردة نزين غرف مرضى كورونا عشان نقولهم حياتكم طبيعية"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد الوكيل، مدير عام مستشفى الصدر بسوهاج، حديثه مع "صدى البلد"، موضحًا أنه أحب أن يُسهم في سعادة مُصابي الفيروس المُستجد، وتنمية حُب الحياة وإعطائهم الأمل في العام الجديد 2021.

وقال "الوكيل" إن أطباء العزل يُماثلون جنود جيشنا المصري الواقفين على حدود الدولة المصرية مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى وجوب شكر الأطباء والممرضين والعاملين بمستشفيات العزل، ولا يجب تجاهلهم أو الخوف منهم.


قال الدكتور محمد الوكيل: "مينفعش تعامل أبطالنا في فترة تفشي كورونا على أنهم مصدر انتشار الوباء"، وبنبرة يملؤها الحب كان يتحدث ، موضحًا أنهم يعملون واضعين ارواحهم على ايديهم فداءً لأبناء الوطن أجمع.

وأكد أنهم لن يتخلوا عن مصر وأبنائها وأهاليها أبدًا مهما كانت الظروف والطوارئ، "احنا فداء الوطن وفداء ابنائه"
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