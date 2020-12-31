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فن

على طريقة حزلقوم.. أحمد مكي يهنئ متابعيه بقدوم 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:12 م
احمد مكي
احمد مكي
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القسم الميداني
نشر الممثل أحمد مكي فيديو قصير من احد شخصيات المسلسل الكوميدي الكبير قوي بشخصية حزلقوم عبر حسابه على انستجرام محتفلا برأس السنة الميلادية .

وكتب على الفيديو "كل سنة وانتم طيبين ...إن شاء الله سنه سعيدة ...هااا؟  سعيدة ".

يذكر ان المنتج تامر مرسى رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن عن الجزء الثانى من مسلسل الاختيار الذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي .


وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمى وجارى اختيار باقى عناصر العمل. 
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