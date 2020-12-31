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أخبار العالم

في ليلة رأس السنة الجديدة .. تايمز سكوير شبه مغلق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:10 م
على صالح
تبدو ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك مغلقة اليوم الخميس، إذ لم يُسمح سوى لعدد قليل من الضيوف المدعوين، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من الخطوط الأمامية لوباء فيروس كورونا، بمشاهدة حفلة ليلة رأس السنة الجديدة .

وقال العمدة بيل دي بلاسيو إنه يجب على أي شخص آخر البقاء في المنزل ومشاهدة الاحتفالات المختصرة على التلفزيون ، مع تقليص عدد كبير من الأحداث في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو نقلها عبر الإنترنت.


عادة ما يملأ عشرات الآلاف من الناس الكتل حول تايمز سكوير ، ويقفون لساعات في البرد في النقطة المحورية لاحتفالات ليلة رأس السنة في الولايات المتحدة ، في انتظار كرة بلورية تنزل ببطء في الثواني الأخيرة من العام.

ستسمح الشرطة بدخول بضع عشرات فقط هذا العام ، مع الأقنعة وعدم وجود علامات الحمى المطلوبة للدخول ، من بينهم المغنية المولودة في برونكس جينيفر لوبيز وجلوريا جاينور، والتي من المقرر أن تغني ديسكوها الكلاسيكي "I Will Survive" بضع عشرات من العاملين في الخطوط الأمامية وعائلاتهم.

ويذكر انه توفى أكثر من 25000 من سكان نيويورك بسبب كوفيد 19 العام الجاري، حيث كانت المدينة في وقت من الأوقات تتصارع مع تفشي المرض الأكثر فتكًا بالعالم في الربيع.

وقال دي بلاسيو ، الذي سيضغط على الزر لبدء نزول الكرة الكريستالية ، للصحفيين: "ستكون في الواقع ، على الأرجح ، الأكثر خصوصية ، والأكثر إثارة ، والأكثر إثارة في ليلة رأس السنة الجديدة" مضيفا أن "في عام 2021 ، سوف نظهر للناس كيف يبدو التعافي، للعودة."

ومع استمرار ارتفاع أعداد الحالات اليومية الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، تم إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن التجمع الأخرى أو لديها سعة محدودة للغاية.

وفي لاس فيجاس وبوسطن وخارجها ، تم إلغاء عروض الألعاب النارية الرسمية. 

نظم منظمو مهرجان الفنون الليلة الأولى السنوي في بوسطن عشية رأس السنة الجديدة ست ساعات من العروض الحية التي يتم بثها عبر الإنترنت من قبل الموسيقيين والفنانين المحليين.
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