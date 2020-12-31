مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور

وزع الدكتور محمد جمال الوكيل، مدير عام مستشفى الصدر "العزل" بسوهاج، الهدايا والحلويات والورود والبلالين على مُصابي فيروس كورونا المُستجد، الذين يتم عزلهم بالمستشفى، وذلك احتفالًا بمناسبة رأس السنة الميلادية وحلول عام ٢٠٢١.





وقال محمد الوكيل، إن تزيين غرف المُصابين بالبالونات والأشرطة الملونة والورود جاء في إطار الإحتفال برأس السنة الميلادية ونشر البهجة والسعادة بأنحاء المستشفى بين صفوف المرضى، موضحًا أنه أحب أن يُسهم في سعادة مُصابي الفيروس المُستجد، وتنمية حُب الحياة وإعطائهم الأمل في العام الجديد الذي ينتظر الجميع بدءه في الساعات القادمة.





وشارك عدد من أطباء وممرضي المستشفى في تزيينها، كما عملوا على مشاركة المرضى أجواء احتفالات نهاية عام المفاجآت ٢٠٢٠ وبداية عام جديد ٢٠٢١، آملين أن يكون عامًا مليئًا بالسعادة والحب والسلام وطامحين في الوصول إلى حلًا جذريًا في علاج فيروس كورونا ووقف انتشاره في البلاد.



