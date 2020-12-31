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محافظات

مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:35 م
دير مستشفى الصدر
دير مستشفى الصدر المُخصص للعزل بسوهاج يوزع الهدايا والحلويات
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أنغام الجنايني
وزع الدكتور محمد جمال الوكيل، مدير عام مستشفى الصدر "العزل" بسوهاج، الهدايا والحلويات والورود والبلالين على مُصابي فيروس كورونا المُستجد، الذين يتم عزلهم بالمستشفى، وذلك احتفالًا بمناسبة رأس السنة الميلادية وحلول عام ٢٠٢١.

وقال محمد الوكيل، إن تزيين غرف المُصابين بالبالونات والأشرطة الملونة والورود جاء في إطار الإحتفال برأس السنة الميلادية ونشر البهجة والسعادة بأنحاء المستشفى بين صفوف المرضى، موضحًا أنه أحب أن يُسهم في سعادة مُصابي الفيروس المُستجد، وتنمية حُب الحياة وإعطائهم الأمل في العام الجديد الذي ينتظر الجميع بدءه في الساعات القادمة.

وشارك عدد من أطباء وممرضي المستشفى في تزيينها، كما عملوا على مشاركة المرضى أجواء احتفالات نهاية عام المفاجآت ٢٠٢٠ وبداية عام جديد ٢٠٢١، آملين أن يكون عامًا مليئًا بالسعادة والحب والسلام وطامحين في الوصول إلى حلًا جذريًا في علاج فيروس كورونا ووقف انتشاره في البلاد.

وقال أطباء وممرضي مستشفى الصدر "العزل": "دكتور محمد دايمًا بيحب يسعد اللي حواليه مش بس المرضى وأي حد يقدر يساعده مش بيقصر أبدًا... رغم كل اللي بيشوفه هنا من أحداث ومشقة في الشغل إلا إنه دائما أبدًا راسم بسمته الجميله على وجهه عشان ميحسسناش بأي خوف أو ضعف".
مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور
مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور
مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور
مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور
مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور
مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور
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