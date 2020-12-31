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توك شو

خالد البرماوي: أغانى المهرجانات الأكثر انتشارا على السوشيال ميديا خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
أكد خالد البرماوى، الصحفي المتخصص في المحتوى الرقمي، أن أغانى المهرجانات سادت في عام 2020  ومنهم 7 مهرجانات كانوا الاكثر انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أكثر المسلسلات الدرامية مشاهدة في هذا العام كان مسلسل "الاختيار" خاصة في مناطق الدلتا والغربية والقليوبية.

وأضاف خالد البرماوي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مسلسل الاختيار كان له ردود افعاله ايجابية كبيرة خلال عام 2020، بينما على المستوى الرياضى كانت أخبار النادي الاهلي الاكثر انتشار، وواقعة انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز، ثم مؤمن زكريا ويوسف البلايلي وحقيقة انتقاله للاهلي.

فيما روى محمد جمال الدين مؤسس منصة ذا جلوكل، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، فكرة منصته قائلا: "احنا منصة بتقدم محتوى ترفيهي واللى حصل في 2020 لم يكن ترفيهي نهائيا، ولكن احنا حاولنا نقدم الاحداث بثقلها ولكن بشكل ترفيهي يناسب واحد يتابع المنصة"، موضحا أن فكرة المنصة تقوم على تقديم فيديوهات وأعمال لها علاقة بالترند.

فيما أشارت آلاء أبو ذكرى، مقدمة برامج على "تيك توك"، إلى أن أكثر الامور التي لفتت انتباهها في عام 2020 هو "كورونا براتي" وهو حفل كان في امريكا لمناهضة العزل الاجتماعي ويكون من خلال تنظيم حفل للمصابين بفيروس كورونا.
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