قربت من بنتي.. روبي: 2020 كانت سنة حلوة

احتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC لأول مرة يوم خميس، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز.





وبدأت الحلقة بغناء روبى أغنية "ليه بيداري كدة"، التى قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها في الرقص على الأغنية إسعاد يونس، ونوهت روبي أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.





وأشارت إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام، وردًا على حديث روبي، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: "المنصات دي حلت مشاكل كتير وخلتي أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة في العالم"، ثم قدمت روبي أغنية "يا الرموش".