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توك شو

روبي: كان نفسي أكون ولد .. اعرف السبب

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:21 ص
روبي
روبي
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حمزة شعيب
احتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC لأول مرة يوم خميس، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز. 

وكشفت روبي، أنها كانت تتمني أن تكون ولد، قائلة: "وأنا صغيرة كنت بلعب فى الشارع مع ولاد خالتى ولما كبرت شوية في سن الـ10 سنوات ماما قررت إني ملعبش فى شارع تانى عشان كبرت، خدت الموضوع على نفسى أوى وقعدت أعيط في البلكونة أقول ليه يا ربى ماكنتش ولد"، 

وروت روبي تلك القصة خلال فقرة الألعاب في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، للاحتفال برأس السنة، كما كشفت روبي أنها فشلت في تعلم السواقة وتعانى من فوبيا صوت الحديد والسواقة، حيث شاهدت الكثير من الحوادث عندما كانت تسافر لجامعتها فى محافظة بنى سويف.
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