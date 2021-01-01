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منوعات

شاهد.. سنجاب متوحش يعتدي على امرأة ويتركها غارقة في دمائها .. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:31 ص
سنجاب
سنجاب
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عزة عاطف
في حادث مروع غريب، قام سنجاب متوحش بالهجوم على امرأة أمريكية في كوينز بنيويورك، تاركًا إياها غارقة في دمائها بين الجليد.

وصفت المرأة وتدعى «ميشيل فريدريك» السنجاب بأنه بدا كمقاتل داخل قفص الفنون القتالية المختلطة، فقد هجم عليها وعض يدها بوحشية ومضغها بين أسنانه.

التقطت الكاميرات هجوم السنجاب على المرأة التي لا تزال تعاني من كدمات بعد أن قفز الوحش عليها خارج باب منزلها الأسبوع الماضي.

تحكي فريدريك لصحيفة مترو: "كنت أصارع السنجاب الضخم في الثلج والدماء قد أحاطت بي من كل مكان، وهو يمضغ أصابعي بوحشية ولا يتركها". 

في النهاية، توقف الأمر وحدثت فوضى دموية كبيرة، وأضافت: "سمعت كثيرًا عن سنجاب عض شخص ما، فترك أثرًا بسيطًا، لكن لم يكن هذا كذلك أبدًا، لقد كانت كمباراة مصارعة حرة، ولكنني خسرت!". 

التقطت كاميرا أمنية الهجوم الدموي، وأظهرت السنجاب ممسكًا بيد فريدريك التي كانت غارقة في دمائها، وتصارع من أجل النجاة.

كانت جارتها وتدعى فيناتي سينج قد تعرضت للتهديد أيضًا من قبل حيوان يُعتقد أنه نفس السنجاب، فتحكي أنه انقض عليها أثناء وقوفها عند صندوق البريد الخاص بهم.

وأكدت سينج أن السنجاب طارد زوجها مرتين: "هذه السناجب تلاحق الناس بقوة.. لقد أمسك بالكيس البلاستيكي الذي كان بحوزتي، وحاول تسلق ساقي.. استطعت إبعاده.. وكانت تلك المرة الأولى، تلتها الثانية عندوالصندوق". 

عالج الأطباء سينج من داء الكلب كإجراء احترازي، فيما تقول جارة ثالثة تدعى ليكيا وانج بأنها كانت "تصرخ كالمجنونة" عندما قفز سنجاب على ظهرها وقضم ذراعها.

اتصل ضحايا السنجاب بإدارة الصحة في مدينة نيويورك، التي نصحتهم بتوظيف صياد مرخص، وبالفعل قاموا ذلك - لكن المارق تمكن حتى الآن من التهرب من محاولاتهم القبض عليه.
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