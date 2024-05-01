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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: الرصيف البحري «حل مؤقت» لإيصال المساعدات إلى غزة

صدى البلد

قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، اليوم الأربعاء، إن الرصيف البحري هو “حل مؤقت” لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت نائبة المتحدث باسم البنتاجون خلال لقائها مع شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن المساعدات الإنسانية إلى رصيف غزة ستفتش في قبرص.

وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، أن الولايات المتحدة تعمل على إدخال 90 شاحنة إلى غزة عبر الرصيف البحري، كما أنها ستعمل مع إسرائيل لتعزيز إيصال المساعدات إلى غزة.

ولفتت نائبة المتحدث باسم البنتاجون إلى أن الرصيف البحري في غزة لن يكون بديلا عن الممرات البرية.

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