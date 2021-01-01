بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها





تألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الشيفون الناعم المطبوع بنقوشات التايجر بالكامل مما منحها مظهرا أنيقا.





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وقد حمل فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana، فيما بلغ سعره 33 ألف ريال سعوي أي ما يقرب من 132 ألف جنيه مصري.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، و تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.





