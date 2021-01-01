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بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:31 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انسجام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الشيفون الناعم المطبوع بنقوشات التايجر بالكامل مما منحها مظهرا أنيقا.

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وقد حمل فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana، فيما بلغ سعره 33 ألف ريال سعوي أي ما يقرب من 132 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، و تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها
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