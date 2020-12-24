بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة وذا اكمام طويلة باللون الأحمر و اتسم التصميم بالقماش المطرز و النقوشات التي زادت من اناقتها، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.





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وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، و تزينت بأقراط ألماسية صغيرة الحجم مما منحها إطلالة متكاملة و أنيقة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا صارخبًا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر المتناسق مع لون إطلالتها.











