عاصفة توقف المباراة وسحر مبابي يحسمها.. ماذا حدث بين فرنسا والعراق؟

حسم منتخب فرنسا لكرة القدم تأهله لدور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب العراق بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلادلفيا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة للمونديال.

وواصل منتخب فرنسا تقديم مستويات قوية في المونديال، ليحقق الفوز بثلاثية، للقاء الثاني على التوالي، بعد انتصاره في الجولة الأولى على منتخب السنغال بنتيجة 3-1.

واستمر نجم منتخب الديوك الفرنسية كيليان مبابي في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الانتصارات، بعدما سجل الهدفين الأول والثاني للفريق الأزرق في الدقيقتين 14 و54، مستغلًا أخطاء قاتلة من مدافعي وحارس العراق.

وتكفل عثمان ديمبلي بإضافة الهدف الثالث لمنتخب فرنسا في الدقيقة 66 بتصويبة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى منتخب العراق الخسارة الثانية على التوالي في المونديال، بعد خسارته كذلك في الجولة الأولى أمام النرويج بنتيجة 1-4، ليتأزم موقفه في البطولة، ويصبح على مشارف توديع كأس العالم.

وشهدت المباراة تأجيل في انطلاق الشوط الثاني لمدة أكثر من ساعتين، بسبب عاصفة رعدية وأمطار غزيرة سقطت على الملعب، ليتم إخلاء المدرجات من الجماهير، قبل أن تستأنف المواجهة مرة أخرى، بعد تحسن الطقس.

وارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، فيما يتذيل منتخب العراق الترتيب بدون نقاط، قبل الجولة الأخيرة التي ستشهد مواجهة بين العراق والسنغال، فيما ستلعب فرنسا مع النرويج.