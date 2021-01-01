أطباء مستشفى الأقصر العام ينجحون في إنقاذ حياة طفلة تعاني عيبا خلقيا بالأمعاء

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام،عن إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة عمرها "سنة وأربعة أشهر" كانت الطفلة تعاني من عيب خلقي بالأمعاء الدقيقة وذلك تسبب انسداد معوي وانتفاخ البطن مما ادي الي تدهور حالة الطفلة





وعلى الفور قام أطباء قسم الجراحه بقيادة الدكتور محمد حسن رئيس القسم والدكتور زياد عبدالرؤف اسماعيل اخصائي الجراحة وأطباء مساعدين إسلام محمد ومحمد سيد وأخصائي التخدير محمود الصادق وتمريض إبراهيم ميخائيل بإجراء عملية جراحية دقيقة واستئصال جزء كبير من الامعاء.



