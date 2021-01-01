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أخبار العالم

حاخام سابق.. أمريكا تعين مبعوثًا خاصا لتسريع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:23 م
أمريكا تعين مبعوثًا
أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا لتسريع التطبيع مع إسرائيل
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن عن تعيين "آرييه لايتستون" مبعوثًا خاصًا لتسريع التطبيع الاقتصادي بين "إسرائيل" ودول عربية وإسلامية.

وأعرب بومبيو عن أمله في أن يساهم تعيين "لايتستون" في تسريع مسار التطبيع وفعاليته وإعطاء الاتفاقات دفعة أكبر، كما أبدى وزير الخارجية الأمريكي ثقته بأن دولًا أخرى ستتشجع للانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

ويهدف تعيين لايتستون وفقًا لما أفاد به بومبيو لتمثيل المصالح الأمريكية في تطبيع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان وكوسوفو والمغرب، وفق ما قال الوزير الأمريكي في بيان.

ورحب مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش في تغريدة بلايتستون ضمن فريق إدارة ترامب.

وشغل "لايتستون" منصب حاخام بالجالية اليهودية بأمريكا، ثم التحق بفريق الرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية الأولى عام 2016، وبعدها تم تعيينه مستشارًا للسفير الأمريكي بإسرائيل، ليكلف بعد ذلك بما تسميه واشنطن صندوق أبراهام لتنشيط التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والدول المطبعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في 25 ديسمبر 2020، إن اتفاقيات تطبيع إضافية بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية "ستعلن في وقت أقرب مما كان متوقعًا".

وشهدت الأشهر الأخيرة من عام 2020 اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وأثارت هذه التحركات رفضًا شعبيًا عربيًا واسعًا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.
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