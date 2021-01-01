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توك شو

شاهد.. بهاء سلطان يبدع في الإنشاد الديني

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:22 م
الفنان بهاء سلطان
الفنان بهاء سلطان
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محمود محسن
قام الفنان بهاء سلطان بأداء ابتهال ديني خلال حلقته لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي وظهر بهاء سلطان بصوت جميل خلال إدائه للإبتهالات.

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بهاء سلطان، وذلك بعد تألقه في الغناء على مسرح صاحبة السعادة مع اسعاد يونس في احتفالية رأس السنة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.


والجدير بالذكر أنه، قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة  تامر مرسي الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس.  وتستضيف الإعلامية الكبيرة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز. 

ومن جانبه قال المهندس حسام صالح إن السهرة تشهد وجود ثلاثة من   مطربين يشكلون اذواق  مختلفة  حرصا على تلبية كافة رغبات السادة  المشاهدين. 
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