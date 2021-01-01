شاهد.. بهاء سلطان يبدع في الإنشاد الديني

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بهاء سلطان، وذلك بعد تألقه في الغناء على مسرح صاحبة السعادة مع اسعاد يونس في احتفالية رأس السنة.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.









والجدير بالذكر أنه، قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس. وتستضيف الإعلامية الكبيرة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.



