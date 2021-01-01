للتوعية بأهميتها.. البيئة تصمم شجرة ميلاد من المخلفات المنزلية





قدم فريق التوعية الطلابية بوزارة البيئة تصميمًا جديدًا لشجرة الكريسماس بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد، كراتين بيض، وكرتون الفويل، كراتين قديمة، علب لبن مستهلكة وتزيينها بالسلوفان وفروع الشجر، لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.



