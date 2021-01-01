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فن

بعد دفنه في سوريا.. سلاف فواخرجي تودع حاتم علي برسالة مؤثرة

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:36 م
حاتم علي وسلاف فواخرجي
حاتم علي وسلاف فواخرجي
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محمد بدران
وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، رسالة وداع مؤثرة إلى صديقها ومواطنها المخرج الراحل حاتم، على الذي توفي قبل ثلاثة أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في القاهرة.

كتبت سلاف فواخرجي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وبعد تشييع جثمان المخرج الراحل في مسقط رأسه سوريا: "الآن، أصبحت الراحل؟
وبجانب اسمك، يكتبون الراحل؟ وهل نفذت الصفات والألقاب مما تستحق، ليختار لك القدر لقب، الراحل؟

وتابعت "لا اعتراض على حكم القدر... وأعلم أن من عليها فان وزائل ...ولكن أيها القدر ، تمهل ... قف أمام مرآتك ، بضمير ... وفكر ...تمشي كأنك لاترى ... لاتسمع ، لاتشعر ولاتدرك ما أنت بنا فاعل ... دموعنا ملت ... وماتبقى منّا ... ضائع تسحب الفرح من روحنا مرة بعد مرة وتأخذ منّا الأعز والأغلى بلا وعي ... خبط عشواء ، وأكثر ".


يذكر أن المخرج الكبير حاتم علي وافته المنية منذ أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.

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