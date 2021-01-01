أبو العينين لبرنامج "أحلام مواطن": التواصل مع المواطنين أولوية قصوى





وأضاف خلال حواره مع برنامج "أحلام المواطن" المذاع عبر قنوات "صدى البلد"، تقديم هانى عبد الرحيم، أن وزارة القوى العاملة تجمع كل فئات عمال مصر، لذا التواصل معها يعنى التواصل مع العمال ودراسة مقترحاتهم، وآرائهم ومشاكلهم، سيحدث قيمة مضافة هامة.





وتابع أبو العينين، أن الشراكة بين وزارة القوى العاملة، وصدى البلد عبر برنامج "أحلام مواطن"، سيكشف القاعدة الإنتاجية الضخمة لمصر، مؤكدا أهمية التواصل بين أصحاب الأعمال والعمال.





وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أهمية التواصل بينن العمال والثورة الصناعية الرابعة التى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يجب تقديمه لتحقيق القيمة المضافة لموارد الدولة المصرية، لافتا إلى أن القضايا الإنتاجية تنبع من عقول عمال مصر.





وقال أبو العينين، نحتاج الفترة المقبلة بناء الاسم الصناعى لمصر بما ينعكس على جودة السلع والخدمات محليا، مشيرا إلى أهمية التواصل أيضا بين سوق العمل والجامعات المصرية، وتوجيه الرئيس السيسى، بتوأمة الجامعات المصرية والجامعات الخارجية حيث أنها تجعل عمال مصر مطلعين على العالم الخارجى.





ووجه النائب محمد أبو العينين برنامج "أحلام مواطن" بالتواصل الدائم مع المواطنين عبر كافة الطرق، مؤكدا أن هذا الأمر مسئولية كبيرة وتحتاج جهدا مضاعفا.

أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، دعمه لمبادرة وزارة القوى العاملة والشراكة بينها وبين شبكة قنوات صدى البلد، مؤكدا أنها تحمل أهدافا اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وأمنية.