قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
ملكة جمال مصر.. الإعلامية ياسمين الخطيب تتعرض لموقف محرج وتثير الجدل| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر دعوى إلغاء زيادة رسوم الخدمات المميكنة .. غدًا

دعوى إلغاء زيادة رسوم الخدمات المميكنة.. غدًا
دعوى إلغاء زيادة رسوم الخدمات المميكنة.. غدًا
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، نظر دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة.

كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.

وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدء في هذا الإجراء.

كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة رئيس محكمة استئناف القاهرة رسوم الخدمات المميكنة زيادة رسوم الخدمات المميكنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: قرار التحرك في شيكاغو قد يصدر خلال الأيام المقبلة

لبنى عبد العزيز

«سرعة في التعلم».. لبنى عبدالعزيز: الزمن تغير وأسلوب التعامل مع الأطفال اختلف

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد