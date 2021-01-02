شهامة عم هشام.. تعرض للسحل 30 مترا لإنقاذ الفتيات من التحرش في الغربية| تفاصيل

، في التحرش بالفتيات المارين بالمنطقة قبيل انطلاق العام الجديد. تحلى احد أصحاب مكاتب السيارات بمركز زفتي بمحافدة الغربية بسمات البطولة والشهامه؛ لانقاذ عشرات السيدات والفتيات خلال احتفالات ليله رأس السنه 2021، فتعرض للسحل في الشارع أمام مقر مكتبه، عندما منع- بمساعدة شخص آخر- مجموعة من المتحرشين يستخدمون توك توك









وتعود احداث الواقعة بمدينة زفتي بمحافظة الغربية ونتج عنها إصابة هشام رشاد، ٥٠ سنه صاحب مكتب خدمات سيارات بمدينة زفتي، حينما شاهد مجموعة من الشباب دون العشرين عام يقومون بالسير بسرعة جنونية بالشارع الرئيسي بمدينة زفتي امام بنك مصر وأصوات الاغاني الهابطة تملأ الشارع ضجيجا فضلًا عن اصوات صرخات تخرج منهم ويقومون بالتحرش بجميع المارة من السيدات والفتيات، فضحي بحياته لشهامته وسط ضحكات واستهانة وسخط من اتخذوا الشارع مسرحًا لجريمتهم بالسير فيه لمدة تخطت الساعة.





أقدم على التصدي لهم لمنعهم مما يقومون به، فقام سائق مركبة التوك توك بسبه وصدمه بالتوك توك وسحله امام المركبة لمسافة تتجاوز 30 مترا ثم هروب، ما أدى لاصابته بكسر في قدمه اليسري، وكدمات وجروح بالقدم اليمني.





وكشف صاحب البطوله في الحادث انه توجه لتحرير محضر بقسم شرطة زفتي والذي حمل رقم ٤١ أحوال وطالب رئيس المباحث بضبط الجناة وقام بتفريغ كاميرات المنطقة وارشدته عن الجناة.



