16 حارة.. خبير: الدائري الأوسطي أعرض طريق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

قال حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق، إن الرئيس السيسي يقوم منذ فترة بجولات تفقدية سواء كانت مرتبة أم لا، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات القومية على رأسها قطاع النقل، مشيرا إلى أن قطاع النقل يمس حياة المواطن.



وأكمل "مهدي" خلال مداخلته الهاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،: قطاع النقل يعد الداعم لمشروعات التنمية المستدامة، منوها إلى أن العمل على الطريق الدائري الأوسطي بدأ منذ عام 2014، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسة.



وأوضح أن الإدارة السياسية المقدمة لم تكن متواجدة خلال الأعوام السابقة، حيث وجه الرئيس بضرورة وجود حلول جذرية للأجيال القادمة، وفيما يخص جولة الرئيس، أشار إلى أن جولة اليوم شملت القوس الشرقي للدائري الأوسط ومحور الضبعة.



وأضاف، هذا الطريق يعد أعرض طريق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتكون من 16 حارة مرورية، كما أن الدائري الأوسط يعد حلقة الوصل بين الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري القائم.



وأشار إلى أن شبكة الطرق ساهمت في خفض نسبة الحوادث المرورية، بالإضافة إلى وجود السيولة المرورية.