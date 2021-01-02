ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى حجازى: سندخل عصرا جديدا بعد جائحة كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 12:02 ص
المفكر والسياسى مصطفى
المفكر والسياسى مصطفى حجازى
Advertisements
قسم التوك شو
قال المفكر والسياسى مصطفى حجازى، إن ما يسمى بـ "المفصل التاريخى"، عشناه قبل 100 سنة، أكثر من مرة، من الحرب العالمية الأولى،  الأنفلونزا الإسبانية، ولكننا الآن، أمام مفصل تاريخى جديد، وهو "كورونا". 

وأضاف "حجازي" خلال برنامج "حديث القاهرة" مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، أن الميزان مختل فى قيم الإنسانية، والكرامة والعدل، فنحن ننتقل إلى عصر الإنسانية الجديدة التى اختفت بها أدوات قديمة كنا نعرف بها التمييز بين الأمم، فإذا كان العلم هو المتاح للجميع، فأصبحنا جميعا على خط بداية كونية جديدة، يسبق فيها من يمتلك زمام العلم.

وتابع حجازى، أن خط البداية الجديد، يعرف تاريخيا بما يحدث فى عصر كورونا، فنحن نذهب للجيل السادس للمعلوماتية، وهو ليس بعيد عنا، وربما نصل له بعد 7 سنوات، فهناك معهد مستقبل الأرض، يتحدث فى الجيل السادس للمعلوماتية، ويتضمن آلات ذاتية التعلم، وأخطر ما يحدث، أن ماعرفته الانسانية عن نفسها، سيكون أمرا من الماضى.

وأردف، أن الانفصالية سمت انسانى لمجتمعات تمارس العنصرية، وأيضا هناك تعالى من طبقة منفصلة فى تعاليها مثل الاقطاع فى سنوات سابقة، أما الآن فهناك اليمين الغربى والأمريكى، فنحن أمام لحظة متطرفة فى التاريخ، فلا يوجد تعريف لما يسمى "الحلم الواحد" للبشرية.

وأشار إلى فارق التوقيت بيننا وبين الغرب لم يعد كبيرا، فإذا أرادت أى أمة أن تكون طرف فى المشروع الحضارى الإنسانى، يمكنها ذلك، ولكن ما يؤخرنا عن المشاركة فى الحضارة، أننا لابد أن يكون لدينا إرادة.

واستطرد، أن هناك 3 مسارات بعد كورونا، علينا أن نعمل فى اطارهم، وأولهم مسار العلم، والبحث عن إدارة اقتصاد المجتمعات، والإبداع، والمسار الثالث هو المسار السياسى والبحث عن حلم المستقبل.

واختتم حجازى، أن الفرق بين اتخاذ القرار وصناعته، هو الفرق بين السلطة والحكم، ، فصناعة القرار أوسع من اتخاذ القرار، لأن الأخيرة توكل لمجموعة من الأشخاص، أما الصناعة فهى الأشمل، وتصل إلى قاعدة المجتمع، وتدرب مجتمعات بأكملها على صناعة القرار بالمشاركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هويدا دويدار تكتب: معضلة الخداع السياسي

الخشت: جامعة القاهرة حققت سمعة جيدة في الذكاء الاصطناعي وأصبحت نموذجًا يحتذى

بعد إعلان بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا المصري خلال شهر.. الباحثون يختبرون 54 لقاحا على البشر.. وما لا يقل عن 155 لقاحا قبل السريرية قيد التحقيق

الحداثة ليست غريبة عنا «2»

إبراهيم عيسى: اللايك غير حياتنا والموبايل جاسوس في جيوبنا ولص بعقولنا

ترشيحاتنا

قرار جديد من الحكومة بشأن الحضانات

حسام موافي: السجائر والشاي والقهوة ليس لها علاقة بارتفاع الضغط

لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة غدا

وزير القوى العاملة: العامل المصري ضمن الأكفأ عالميًا

لمواجهة كورونا .. إخلاء سوقي الجمعة والحمام بالإسكندرية

مدحت العدل لـ محمد رمضان: الاعتذار هيحل المشاكل وهنقف معاك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فعالة ضد كورونا.. طريقة عمل البليلة بالمكسرات

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

حب في العناية المركزة.. قصة زوجين عاشا معًا 55 عامًا وتغلبا على كورونا