أي حد يتمنى الانتماء للداخلية.. أكرم حسني: كنت أغني خلال الرحلات في كلية الشرطة

كشف الفنان أكرم حسني، تفاصيل حياته في كلية الشرطة والعمل كشرطي، مؤكدا أنه كان يغني في الكلية في الرحلات ويقلد الشخصيات ببراعة.





وقال حسني، في لقاء برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع عبر شاشة dmc، مساء أمس الجمعة، :"قدمت استقالتي من بعد كام ساعة من دخولي كلية الشرطة".





وأضاف الفنان، كنت ضابط ملتزم ومجتهد وشاطر وأي حد يتمنى الانتماء لرجال الأمن في وزارة الداخلية لكني لم أر نفسي في الشرطة وأري نفسي في أشياء أخرى.





وقال حسني، كنت أحب الآلات الموسيقية، متابعا :"لما كنت طفل طلبت من أبى أن يحضر لى آلة أكورديون لأتعلم عليها العزف، ولكنى كسرته فأخفيته ولم أخبره بما حدث".





وأضاف الفنان، براءتي في مرحلة الطفولة قد تصل لحد السذاجة، وعندما كنت طفلا أرسلتنى أمى لشراء بعض الأغراض، وبعد شرائى تبقى معى خمسون قرش فقررت أن أشترى بطيخ كما يفعل أبى، فوجدت بائع يكتب على البطيخ 50 قرشا فطلبت منه واحدة، وعندما وزنها قال لى 4 كيلو فقلت له سأشتريه على أساس أن أى بطيخة سعرها 50 قرشا، واكتشفت فى النهاية بعدما فتحتها وتذوقتها أن سعرها يتخطى المبلغ بكثير فجريت من أمامه".



