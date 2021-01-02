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توك شو

نضال الشافعي: الرقابة تبدأ من الفنان

السبت 02/يناير/2021 - 12:08 ص
نضال الشافعي
نضال الشافعي
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عادل نصار
أكد الفنان نضال الشافعي، أن المشهد السينمائي والدرامي بدأ يشهد حالة من الانضباط في السنوات الأخيرة، ونبذ الفجاجة والإسفاف، مشيرا إلى الدور الرقابي يبدأ من الفنان نفسه.

وقال "الشافعي" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إن مكانة الفن المصري باعتباره أول فن عربي ويمتلك سجلا حافلا، مشيرا إلى أنه خلال إحدى زياراته للمملكة العربية السعودية، قال له أحد الأشخاص العرب المتواجدون في المملكة "مصر فيها النيل والأهرامات وعادل إمام".

ولفت إلى أن الفنان عادل إمام قيمة فنية كبيرة يفخر بها الجميع، مشيرا إلى أن مشاركته مع الزعيم في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" بمثابة نقطة فارقة في حياته، لوقوفه بجانبه.

وأضاف أن الفنان عادل إمام كان يعرفه قبل المشاركة معه في مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، قائلا: "الأستاذ عادل كان كل ما يشوفني يقولي ياد انت كويس وهتشتغل معايا قريب لحد ما جاتلي الفرصة واختارني للمسلسل".

وأشار إلى أن عادل إمام احتضنه هو وجميع من شاركوا معه في المسلسل، سواء في بيته او خلال التصوير او في السفر، لافتا إلى أن المسلسل كان اول عمل درامي يشارك فيه عادل إمام بعد توقف 27سنة عن المشاركة في الأعمال الدرامية.
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