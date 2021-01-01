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والدة أول طفل أصيب بكورونا تكشف تطورات حالته

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:57 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت أمل الضوي، والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى عزل العديسات، اخر تطورات الحالة الصحية لنجلها المصاب بالفيروس. 

وقالت "أمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إننا في المستشفى منذ 7 أيام، وحالة الطفل تتحسن، مضيفة أنها ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى، مشيدة بمستوى مستشفى العزل.

وعن تفاصيل إصابته طفلها بكورونا أكدت أنه طفلها يبلغ عام ونصف، وظهرت عليه عدة أعراض منها ارتفاع في درجة الحرارة لا يستجيب للخوافض، وقىء، واسهال، والتهاب رئوي.
وأشارت والدة الطفل المصاب بفيروس كورونا، إلى أنها توجهت للطبيب وطلب منها إجراء أشعة على الصدر ومسحة للطفل، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وتم حجزهما في مستشفى العزل.


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