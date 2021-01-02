رانيا فريد شوقي تنشر صورة برفقة نجل شقيقتها.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى صورة جديدة رفقة ابن شقيقتها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





و كتبت رانيا فريد شوقي : ابني البكري فريد باشا أول فرحه روح قلب خالتو ابن عبير اختي الخالة والدة من اصدق الامثلة Love you my nephew ربنا يحميك وأشوفك أحسن راجل في الدنيا يا غالي.





وفي سياق أخر، سبق أن روجت رانيا فريد شوقى لمسلسل" ضربة معلم عن طريق بوست المسلسل وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





وكان مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، تصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل، فور عرض أولى حلقاته أول أمس السبت 21 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية.





جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم ودعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.





"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.





كانت آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.





تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.