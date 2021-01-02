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حوادث

مصرع طالب سقط عليه «عرق خشب» من سطح منزله في السنبلاوين

السبت 02/يناير/2021 - 01:46 ص
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقي طالب من قرية قرقيرة، التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، مصرعه، إثر سقوط عرق خشبي من أعلي سطح منزله، عليه، خلال وجوده بالشارع.

وورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة النسبلاوين، من شريف زكريا حسن، 42 عاما، سائق ومقيم قرية قرقيرة بوفاة نجله؛ على إثر سقوط عرق خشبي عليه خلال لهوه امام المنزل.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد عمرو بكر، رئيس المباحث، وبالفحص تبين انة أثناء لهو "أحمد"،12عاما طالب، فوجئ بعرق خشبي يسقط من أعلي سطح منزله عليه مما ادي لحدوث إصابته ووفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهه جنائية.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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