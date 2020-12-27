حبس أمين مكتبة ومشرف بعد قيامهما بزرع أشجار بانجو داخل فناء مدرسة فى الدقهلية

أمرت نيابة مركز المنصورة تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم التحفظ مع اثنين من العاملين بمدرسة بلجاى الابتدائية " امين مكتبة ومشرف وسائل " بعد قيامهما بزرع أشجار نبات البانجو المخدر داخل فناء المدرسة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال صباح حسني ابوالمعاطى مديرة المدرسة وعبدالعزيز عاصم ،عامل بالمدرسة بعد سماعهم لأمين المكتبة بالمدرسة ومشرف وسائل بالمدرسة يتحدثان معةبعض الاشخاص عن قيامهم بالقاء بذور لنبات البانجو بالفناء وطرحها أشجارا .

ورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة، بعثور عبدالعزيز عاصم، عامل بمدرسة بلجاى الإبتدائية، علي شجر لنبات البانجو داخل مدرسة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وتم استدعاء مدير المدرسة والعامل وبسؤالهم اتهموا كلا من طارق.س امين مكتبة بالمدرسة و رضا.ع.ع مشرف وسائل بقيامهم بزراعة تلك الأشجار .

وتم التحفظ عليها و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهمين لحين ورود تحريات المباحث، مع انتداب الطب الشرعي لبيان نوع النبات المزروع.