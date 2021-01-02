الكاميرا خادعة.. لاعب وادي دجلة: مدافع الأهلي لا يستحق ضربة جزاء

كشف أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن الالتحام بينه وبين أحمد رمضان بيكهام مدافع النادي الأهلي واستحقاقه الحصول على ضربة جزاء في لقاء اليوم بين الفريقين.
وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكرة كانت مجرد التحام عادي يحدث في كرة القدم، وبيكهام لا يستحق ضربة جزاء".
وتابع: "شاهدت الكرة في الإعادات بعد اللقاء، والكاميرا خادعة، والالتحام كان طبيعيا".
وأهدر الأهلي نقطتين في الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الخامسة في المسابقة، متأثرًا بالنقص العددي في صفوفه.
الأهلي غاب عنه 12 لاعبًا، من بينهم 7 مصابين بفيروس كورونا و5 بإصابات ملاعب، ليستغل منافسه الأمر ويقتنص نقطة ثمينة من حامل اللقب.
وشهدت المباراة تألق حارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف الذي تصدى للعديد من محاولات الأهلي خلال المباراة ليُساهم في خروج فريقه بنقطة.