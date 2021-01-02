بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث سير على طريق ناصر شمال بني سويف

أصيب 5 أشخاص، بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب توك توك على الطريق الزراعي بمدخل قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، واصطدامه بعدد من المواطنين.





وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي الجيزة بني سويف، أمام مدخل قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.





الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، أوضح أن المصابين هم:





1- سالم عواد سالم، 40 عاما، مقيم قرية باها بمركز بني سويف، مصاب باشتباه كسر مضاعف في الساق اليسرى، وجرى حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.





2- هند محمد حسن، 23 عاما، مقيمة قرية الزيتون بمركز ناصر.





3- داوود محمد داوود، 27 عاما، مقيم قرية الزيتون بمركز ناصر .





4- فادي سلمان جابر، مهندس بشركة النيل لرصف الطرق، 27 عاما، مقيم محافظة المنوفية.





5- محمد داوود سلمان، 66 عاما، مقيم قرية الزيتون بمركز ناصر.



