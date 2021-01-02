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توك شو

شاهد| عاصي الحلاني ونجله يغنيان "واني مارق مريت"

السبت 02/يناير/2021 - 02:41 ص
صدى البلد
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عادل نصار
غني المطرب اللبناني عاصي الحلاني ونجله وليد أغنية "واني مارق مريت"، خلال لقائهم مع الدمية أبلة فاهيتا، خلال برنامجها لايف من الدوبليكس، المذاع عبر شاشة أون.

فيما كشف المغني اللبناني عاصي الحلاني، عن أكثر الأشياء التي يحبها في زوجته، مؤكدا أنها سيدة في المطبخ ورائعة لكن ليس بالدرجة الكافية.

وأضاف الحلاني خلال لقائه في برنامجه "اللايف من الدوبلكس "المذاع على قناة on، أن يطلق على زوجته اسما مستعارا يدعي "كولا"، متابعا أنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت لهذا لا تجيد الطبخ بشكل احترافي.

وتابع الفنان اللبناني، أن الشيء الذي من الممكن أن يغضب زوجته هو أنه يرفع صوت التلفاز عندما يشاهده، مشيرا إلى أنهما في النهاية كل منهما يذهب إلى غرفة.

وأكمل الفنان، أنه لا يقوم بالغناء أثناء الاستحمام، مضيفا أن زوجته لم تغضب على هدية احضرها لها.
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