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أبو العينين أفضل شخصية اقتصادية 2020 في استطلاع مجلة نصف الدنيا.. أبرز مانشيتات «صباح البلد»

السبت 02/يناير/2021 - 09:25 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

"الأهرام"
الصحة: تسجيل 1409 حالات إيجابية بفيروس كورونا و56 وفاة 

"الأسبوع" 
أبو العينين أفضل شخصية اقتصادية في استطلاع مجلة نصف الدنيا 2020

"الوطن" 
 
التعليم العالي: الجامعات مستعدة للدراسة "أون لاين".. والمناهج متاحة

"أخبار اليوم" 
خاص| السكة الحديد توصل موعد وصول 10 جرارات جديدة

"الشروق"
أبو شقة: النيابة العامة اتخذت إجراءات غير مسبوقة في قضية مقتل ريجيني

"المصري اليوم"
الزراعة: فتح السوق الإندونيسي أمام صادرات البصل المصري

"الجمهورية" 
وزير الرياضة يشهد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان الشباب 

"اليوم السابع" 
افتتاح مشروع ترميم 29 كبشا بمعابد الكرنك في الأقصر اليوم بحضور وزير الآثار 

"روسيا اليوم"
إيران: نرصد كافة التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة

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