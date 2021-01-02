تطبق غدا.. تعرف على قرارات الحكومة المفروضة على مخالفي إجراءات كورونا

تبدأ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء غدًا، الأحد، في تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين، للإجراءات الاحترازية لـمواجهة فيروس كورونا





وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة مدبولي خلال اجتماعها تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وأماكن العمل والمصالح الحكومية والتجمعات تقدر بـ٥٠ جنيهًا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الأيام الماضية، وشهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم تطبيق عدد من الإجراءات التي سيتم اتباعها للحد من انتشار الفيروس.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، والتأكيد على المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.





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وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.





وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.



