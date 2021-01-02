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تعليم

فيها حاجة حلوة .. دراسات عليا بني سويف تمتلك وحدة ميكروسكوب إلكتروني

السبت 02/يناير/2021 - 02:06 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
قالت الدكتورة سما إمام الدق، وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بنى سويف للدراسات العليا والبحوث، إن الكلية تمتلك الآن وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكترونى الذى يعد اـحدث نسخة وطراز فى الشرق الأوسط .

وأضافت الدكتورة سما الدق،  لـ"صدي البلد "، أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة فائقة الدقة لأنه يستطيع أن يكبر لأكثر من مليون مرة، مشيرة إلى أن الجهاز يساعد فى كافة النواحي، حيث يمكن إستخدامة فى رؤية الفيروسات والأجسام الدقيقة وتحليل أنواع الكريستالات الغير معروفة والأحجار، وكذلك الشروخ الأولية التى تحدث فى الأسمنت ومواد البناء وحشو الأسنان.

وتابعت الدكتورة سما الدق، أن الجهاز يقوم بتصوير الأجسام الصلبة بدقة عالية وتوضيح الالوان، مشيرة إلى أن الجهاز يعد إضافة كبيرة ليس لجامعة بنى سويف فقط بل يخدم المجتمع ككل من متخصصين الكيمياء والطب والأسنان والصناعة، لافتة إلى أن الجهاز يقوم بتحليل المركبات ويوضح العناصر الموجودة بداخلها محشو الأسنان حيث يقوم الجهاز بتصوير الجسم وفحصة وإيضاح المكونات الموجودة بداخلة، مؤكدة أننا قدمنا خدمة تلقى العينات بالبريد السريع وسيتم تصويرها وإعداد التقارير الخاصة بها وإرسالها عبر البريد الالكترونى .

وافتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بتكلفة 24 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية
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