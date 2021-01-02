بسنت يحيى عضو البرلمان الشبابي تكشف طريقة الترشيح.. فيديو

قالت بسنت يحي ، عضو برلمان الشباب 2020-2021 ، إن أبرز ما يميز أعضاء ، هذا البرلمان، هو رغبتهم في تقديم خدمات متميزة لمجتمعهم ، ويتم الانضمام إليه ، من خلال مراكز الشباب .





وأَضافت بسنت يحى ، خلال استضافتها في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر2" ، أن انتخابات برلمان الشباب ، تتم بطريقة إلكترونية ، وتحاكي مجلس النواب ، في النظام الفردي والقوائم ، لافتة إلى أنه على الرغم من أزمة كورونا ، إلا أن هناك أكثر من 20 ألف شاب وشابة تقدموا ؛ لطلب العضوية .





وأشارت إلى أن هناك "كوتة" للمرأة جيدة ، تراعى أيضا من خلالها أن تكون هناك نسبة تمثيل جيدة لذوي الاحتياجات الخاصة ، والأقباط .





ومن جانبه قال محمد رمضان ، عضو برلمان الشباب ، إن اجتماعات البرلمان ، تتم من خلال جروبات "السوشيال ميديا " ، وتطبيق "زووم" ، موضحا أن البرلمان يمثل حلقة الوصل بين المحافظة والمواطن .





ولفت إلى أن البرلمان كان له الدور ، خلال أزمة كورونا ، في توفير القوافل الطبية ، وتطهير المنشآت الحكومية ، والمدارس ، والمساجد .



