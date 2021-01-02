أسرة الإبراشي تكشف تفاصيل تطورات حالته الصحية وتطالب بعدم ترويج الشائعات

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي على "فيسبوك" تفاصيل حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى.





وقالت الصفحة، "بناء على رغبة الأسرة.. هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط".





وتابعت الصفحة: "الآن الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة".





يُشار إلى أن الإبراشي أعلن منذ ما يقرب من أسبوع إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهو ما منعه من الظهور على الشاشة.



