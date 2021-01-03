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رياضة

اجتماع بين الجبلاية والشركة الإسبانية لمناقشة أزمة الـ var

الأحد 03/يناير/2021 - 08:30 ص
تقنية الفيديو فى
تقنية الفيديو فى الدورى
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يسري غازى
تعقد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، اليوم الأحد، اجتماعا مع ممثلي الشركة الإسبانية المكلفة بإدارة ملف تقنية الفيديو، المعروفة بـ var، فى الدورى.


كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أعلنت استمرار العمل بتقنية الفيديو فى الدورى المحلي بعد رفض الأندية إلغاءه فى اجتماع الأربعاء الماضي.


ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة مناقشة أزمة الـ ١٠٠ ألف دولار الديون المتأخرة على الجبلاية لصالح الشركة الإسبانية المكلفة بإدارة ملف تقنية الفيديو فى المسابقة المحلية.


يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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