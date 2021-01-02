بعد وفاة حالتين فى مستشفى زفتى العام.. محافظ الغربية يطلب تحقيقا فوريا فى الواقعة

طلب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الدكتور بفتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاه حالتين من مصابي كورونا بدعوي نقص الأكسجين داخل مستشفي زفتي العام .





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وعلق وكيل وزارة الصحة بالغربية على ما أثير حول وفاة حالات مصابة بكورونا في مستشفى زفتى العام قائلا انه فور ظهور أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسته بِنَاءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للوقوف على حقيقة ما حدث في مستشفى زفتي العام مساء الجمعة ١/١/٢٠٢١ وتسبب في وفاة حالتين مصابتين بالكورونا.





وأوضح وكيل وزارة الصحة أن شبكة الأوكسجين تعمل بمنتهى الكفاءة ولم يتم إيقاف إمداد المرضى بالأكسجين في أي وقت من الأوقات داخل المستشفى، حيث يوجد بالمستشفى ٢٧ حالة بالعناية المركزة ، ١٩ حالة بالعناية المتوسطة و٢٧ حالة بالقسم الداخلي لإصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب وجود ٢٠ حالة بحضانات الأطفال، ٧ حالات بعناية الأطفال، ٩ حالات بالعناية المركزة، ٤ حالات بعناية الحروق و ٤ حالات طوارئ وجميع هذه الحالات في احتياج دائم للأكسجين، وفي حالة انقطاع إمداد الأوكسجين فإن ذلك يؤدي إلى وفاة العديد من هذه الحالات في الحال، وهذا ما لم يحدث ، مشيرًا إلى أن جميع الحالات مستقرة بالمستشفي ولم يتأثر أى منهم.





وأشار وكيل الوزارة أن حالتي الوفاة اللتين وقعتا هما لرجل يبلغ من العمر ٦٧ عامًا دخل المستشفى بتاريخ ٩/١٢ وتم نقله إلى العناية المركزة يوم ١٥/١٢ لتدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا و الذى أدى إلى فشل في التنفس إلى جانب الأمراض المزمنة التي يعاني منها (ارتفاع ضغط الدم والسكر)، وقد حدثت الوفاة الساعة الواحدة والنصف صباح يوم السبت ٢/١ نتيجة التداعيات الناتجة عن إصابته بفيروس كورونا وقد تم التصريح بالدفن، أما الحالة الأخرى فهي لسيدة تبلغ من العمر ٥٦ عامًا دخلت المستشفى بتاريخ ١٩/١٢ وانتقلت إلى العناية يوم ٣١/١٢ بعد تعرضها لتوقف بعضلة القلب أكثر من مرة وقد تم عمل إنعاش قلبي ورئوي لها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وارتفاع في ضغط الدم والسكر وتوفت الساعة الحادية عشرة وخمس أربعون دقيقة مساء الجمعة ١/١/٢٠٢١ نتيجة التداعيات الناتجة عن إصابتها بفيروس كورونا وقد تم التصريح بالدفن.





وأكدت اللجنة الفنية المشكلة أن تانك الأوكسجين ممتلئ بنسبة ٩٥٪ ولا يوجد أي تسريب بالشبكات ، وبعد مراجعة غرفة الأسطوانات تبين وجود ٢٨ أسطوانة ممتلئة تستخدم بديلًا في حالة حدوث انخفاض الأكسجين في التانك .



