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فن

أول تعليق من محمد رمضان على قرار شطب دعوى التطبيع مع إسرائيل

السبت 02/يناير/2021 - 11:49 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد قرار شطب الدعوى القضائية الخاصة باتهامه بالتطبيع مع اسرائيل. 

وقال محمد رمضان: " "الحمد لله رب العالمين كانت ثقتي في الله ثم في القضاء المصري". 

وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين برئاسة المستشار أحمد يوسف والسكرتارية أحمد سالم، شطب الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري، ونشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الدعوى التي تقدم بها هاني جاد المحامي، إن محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين "عومير أدام"، في الكيان الصهيوني، ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف، وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني، في تحدٍ سافر غير مسئول اعتاد عليه محمد رمضان أو "نمبر 1"، كما يدعي لنفسه، خلاف تلك الصورة كانت أعماله التي لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية متعمدًا إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له والذي أصبح سرطانا يهدم ما هو باقي من أخلاق أو من انتماء للدولة.

وأضافت الدعوى أن محمد رمضان تناسى أن الكيان الصهيوني عدو بلادنا الأول بل الأوحد والعقيدة المرابطة بصدور قلوب أبناء هذه الدولة هذا الكيان المستفحل الذي لا يفعل شيئا إلا وقد قتل وسفك دماء المصريين والذي قام بالاستيلاء على أراضى بلادنا، بالإضافة إلى ما قام به رمضان من أخذ الشباب له قدوة غير حميدة سواء في مسلسلاته أو أفلامه التي تهدف إلى البلطجة وهدم أخلاق المجتمع ومحو روح التسامح وزرع بين الشباب حب الانتقام و الرجولة الزائفة من خلال قتل وضرب وتنكيل المعتدين والقوة المفرطة واستخدام السلاح الناري لقتل خصومه.

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل مصر وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية. 
أول تعليق من محمد رمضان على قرار شطب دعوى التطبيع مع إسرائيل
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