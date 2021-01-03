سوبر وومن.. امرأة تمتهن 5 وظائف لتربية أبنائها

من مركز "ديرب نجم" التابع لمحافظة الشرقية تعيش نسمة أحمد، أم لثلاث أولاد بمراحل تعليمهم الابتدائي والاعدادي، انفصلت عن زوجها وتركها بلا مأوى وبلا نفقة، فأصبحت مسؤولة عن تربية أبنائها والانفاق عليهم، ومع وفاة والديها أصبحت هي طوق النجاة الوحيد لأولادها، وتعد بمثابة الأب والام لهم.









امتهنت نسمة 5 وظائف في مجالات مختلفة، منها ما هو بشكل دائم، ومنها من يعتمد على فترات زمنية معينة، ورغم ذلك تحرص على التواجد مع أولادها أكثر وقت ممكن، ومتابعة أحوالهم الدراسية، فهم أهم ما تملك في حياتها، وتربطها بهم علاقة الأم والأخت والصديقة.









قالت نسمة أحمد لعدسة صدى البلد، أن أول مجال عملت به، السياحة، وكانت المسئولة عن إدارة احدى الشركات لتنظيم الرحلات الداخلية، وتتابع الحجوزات من خلال الهاتف أو الانترنت من بيتها، ويعد هذا المجال هو الأقرب إلى قلبها، وتستغل وظيفتها في توفير فسح ورحلات ترفيهية لأولادها.









وتعمل نسمة في مجال التسويق للعلامات التجارية للمحلات والبرندات المختلفة، وتعتمد في ذلك على موهبتها في التصوير، وإدخال التعديلات على الصور والتسويق الالكتروني لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعمل على تصوير جلسات الأفراح للعرايس داخل محافظتها.









ومؤخرًا اصبحت نسمة تتجه لتوصيل الفتيات بالسيارة إلى أي مكان، الأمر الذي بدأ معها بالصدفة عندما طرحت الفكرة على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتركت رقم هاتفها، لتتفاجىء بردود فعل كبيرة من النساء والفتيات في الأعمار المختلفة، ومن ثم تردد عليها عروض كثيرة لتعليم البنات قيادة السيارة، فاصبحت بذلك هي المهنة الرابعة لها.









وأخيرًا تستغل نسمة وجود السيارة التي اشترتها بالتقسيط لتسهل عليها العمل داخل محيط منطقتها، في توصيل طلبات للمحلات، فتتجه لشراء المخبوزات من الفرن وتوصلها لمحلات اخرى لبيعها، وتستفيد بالربح الناتج عن توزيع المنتجات، وتشتري أيضًا عبوات عسل النحل من الموردين وتبيعها لأصحاب المحلات وتكسب نسبة من العائد.









وتابعت نسمة أن ظروف حياتها أوجبت عليها تحمل الصعاب، ويستغرب الكثير من الناس تعاملها مع المواقف المختلفة، ويقترحوا عليها أن تتزوج لكي يعولها رجل ويتحمل مسئوليتها، ولكنها تضع أولادها نصب أعينها لا ترى في الحياة سواهم.









وتحلم نسمة بالاستقرار المهني، فمع التقدم بالعمر يصعب عليها القيام بالكثير من المهام في نفس الوقت، فتتمنى أن تطور نفسها في أحد المجالات ليصبح مصدر دخل ثابت لها يوفر كل متطلباتها دون الحاجة لغيره، وتحتاج لدعم الجهات المعنية من الدولة لتوفير المتطلبات المالية لمشروعها.