عادل حمودة: وحيد حامد كان هدفا للإرهابيين مع عادل إمام ويسرا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة ، إن حرية الإبداع كانت الأكثر حزنا لوداع وحيد حامد، لأن الراحل كان أكبر من مجرد كاتب سيناريو فكان مقاتل بالقلم.





وأضاف عادل حمودة، خلال برنامج "من مصر" على شاشة "cbc" ، أن وحيد حامد لم يخشى الإرهاب وكان دائما فى وجهه على الرعم من المخاطر المحيطة به، مضيفا أن مسلسل العائلة كان خطوة جريئة على التلفزيون المصرى ومعركة لتنفيذ المشاهد كما كتبها.





وأوضح عادل حمودة، أن وحيد حامد كان دائما على قائمة الإرهاب مع الفنان عادل إمام ويسرا ولكنه لم يخشى يوما من ذلك، متابعًا أن مكتبه كان عبارة عن منضدة وكرسي وشنطة وكان لا يطيق الجلوس فى غرفة مغلقة .





يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 ولد فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ عام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب،