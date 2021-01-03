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بين الناس

أهالي ميت علوان بمحافظة كفر الشيخ يطالبون برصف قريتهم بعد الإصلاحات

الأحد 03/يناير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ محمود عبد المقصود شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، متضررا من عدم رصف قريته.


وقال في شكواه: "دخلت منطقة ميت علوان التابعة لمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع تطوير العشوائيات، وتم الانتهاء من أعمال الصرف والمياه والكهرباء والغاز منذ 5 أشهر، وحتى الآن لم يتم استكمال أعمال الرصف وبدأ العام الجديد ولم يحدث شيء، وأصبحت شوارع حي ميت علوان غير مؤهلة للسير".


وأوضح أن سكان القرية تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين ولكن دون جدوى، وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان القرية.


يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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