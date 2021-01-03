أهالي ميت علوان بمحافظة كفر الشيخ يطالبون برصف قريتهم بعد الإصلاحات

أرسل القارئ محمود عبد المقصود شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، متضررا من عدم رصف قريته.









وقال في شكواه: "دخلت منطقة ميت علوان التابعة لمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع تطوير العشوائيات، وتم الانتهاء من أعمال الصرف والمياه والكهرباء والغاز منذ 5 أشهر، وحتى الآن لم يتم استكمال أعمال الرصف وبدأ العام الجديد ولم يحدث شيء، وأصبحت شوارع حي ميت علوان غير مؤهلة للسير".









وأوضح أن سكان القرية تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين ولكن دون جدوى، وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان القرية.











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