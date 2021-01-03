كورونا يدمر سوق السيارات الفرنسية خلال 2020

ومن المعروف أن قطاع السيارات كان ضحية لتوقف الأمتيازات والمصانع خلال الربع الاول لعام 2020 بالإضافة إلى حالة عدم التأكد التي جعلت المستهلكين في ترقب بسبب الازمة الأقتصادية .





ولكن هناك بعض السيارات حافظت على مستواها مثل بيجو وسيتروين ، وأوبل ، ولكنهما خفض وا عمليات التسليم بنسبة 25.1 % ، وذلك مقارنة بعام 2019، والذي شهد أقبال كبير من الطلبات ، في حين أن الشركات الشركات الاجنبية شهدت تراجعا في عملياتها بنسبة 26,1%، وفقا للجنة.





تسببت أزمة فيروس كورونا في انهيار سوق السيارات الفرنسية بنسبة نسبة تراجع وصلت إلى 25.5% خلال عام 2020وتراجع مستوى المبيعات إلى عام 1975 ، وذلك وفقا للارقام الرسمية الصادرة وفقا لمصنعي السيارات الفرنسيين .وأكدت لجنة مصنعي السيارات ، والتي تمثل شركات السيارات في فرنسا أنه تم طرح حوالي 1.65 مليون سيارة جديدة في السوق العام الماضي، مقابل 2.2 مليون عام 2019.وأوضح مدير الاتصالات في اللجنة أن حتى خلال ازمتي التسعينات والعقد الاول مل تتراجع المبيعات إلى هذا المستوى.