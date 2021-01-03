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أخبار العالم

رسالة طمأنينة.. الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على كورونا هذا العام

الأحد 03/يناير/2021 - 03:24 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
بعثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، برسالة طمأنينة إلى العالم أجمع، في الوقت الذي يعيش فيه تفشي الموج الثانية من الفيروس، والتي تجتاح معظم أنحاء العالم.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت   مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال عام 2021 الجاري، شرط الالتزام بالنظامة والسلامة.

وأضاف: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

وأكدت أن "اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".

إلى ذلك، أصبحت الهند، أول دولة نتجح في عزل واسترزاع السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

وأعلن المجلس الهندي للأبحاث الطبية أن الهند نجحت في زراعة سلالة فيروس كورونا الجديدة التي نشأت في بريطانيا.

وقال المجلس في تغريدة على تويتر إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا مع كل طفراتها، تتم عزلها وزراعتها بنجاح بعد جمع عينات من الوافدين القادمين من بريطانيا".

وتعني عملية الزراعة في الفيروس، هي العملية التي تنمو عن طريقها الخلايا في ظل خضوعها للرقابة خارج بيئتها الطبيعية.
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