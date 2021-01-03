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أخبار العالم

ترامب يتلقى ضربة قاضية من محكمة أمريكية .. ومخطط انقلاب جديد في الكونجرس

الأحد 03/يناير/2021 - 04:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
رفضت محكمة استئناف أمريكية فيدرالية اليوم الأحد، دعوى قضائية رفعها النائب لوي جوهرت (جمهوري من تكساس) وجمهوريين آخرين سعوا إلى توسيع السلطة القانونية لنائب الرئيس بنس ل،إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، أكدت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة قرار قاضي المحكمة الأدنى اعتبارًا من يوم الجمعة بأن المدعين من الحزب الجمهوري يفتقرون إلى الحق القانوني في رفع دعوى.

وكان الحكم أحدث انتكاسة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وحلفائه، الذين يتطلعون بشكل متزايد إلى بنس لتحدي البروتوكولات الانتخابات العادية عندما يترأس جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء.

وتألفت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة التي أصدرت الحكم اليوم من معينين جمهوريين، من بينهم قاضيان تم اختيارهما من قبل الرئيس السابق رونالد ريجان وعين ترامب.

إلى ذلك، ينضم عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين إلى جهود الرئيس دونالد ترامب غير العادية لإلغاء الانتخابات، متعهدين برفض النتائج عندما يجتمع الكونجرس الأسبوع المقبل لفرز أصوات الهيئة الانتخابية والتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأعلن السناتور تيد كروز عن ولاية تكساس يوم السبت عن ائتلاف من 11 عضوًا في مجلس الشيوخ وعضوًا منتخبًا تم تجنيدهم لجهود ترامب لتقويض إرادة الناخبين الأمريكيين.

يأتي ذلك بعد إعلان السناتور جوش هاولي من ميسوري، الذي كان أول من خالف زعامة مجلس الشيوخ بقوله إنه سينضم إلى الجمهوريين في مجلس النواب في الاعتراض على فرز الأصوات في الولاية خلال الجلسة المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء.


أدى رفض ترامب لقبول هزيمته إلى تمزيق الحزب حيث يضطر الجمهوريون إلى اتخاذ خيارات تبعية ستحدد ملامح حقبة ما بعد ترامب. ويعد هاولي وكروز كلاهما من بين المرشحين المحتملين للرئاسة لعام 2024.





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