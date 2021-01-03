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مرأة

بفستان أحمر .. مها أحمد تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

الأحد 03/يناير/2021 - 07:53 ص
مها أحمد
مها أحمد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة مها أحمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال أحتفالها بقدوم العام الجديد.

علقت مها أحمد على الصورة قائلة" شكرا مصمم الازياء العالمى اخويا وصاحبى وصديقى احمد فايز بجد درس ماما نويل تحفه."

وتألقت مها أحمد في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان قصير وذو اكمام طويلة باللون الأحمر و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية.

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وانتعلت مها أحمد حذاء مسطح باللون الأحمر اللامع، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و قد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مها أحمد على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.


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