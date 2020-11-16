أنيقة وعصرية.. 15 صورة تكشف عن أناقة مها أحمد في عيد ميلادها

يصادف اليوم الاثنين، الموافق 16 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة مها أحمد والتي أتمت عامها الـ 46، تعد مها من النجمات اللاتي لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على جمالها.





وتتمتع مها أحمد بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات، حيث تعتمد على اختيار الملابس التي تتناسب معهما وتكشف عن جمالها وتمنحها مظهرا جذابا.





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تميل أحمد إلي اختيار الأزياء الكلاسيكية وقليلا ما تظهر بملابس كاجوال، كما تخطف الأنظار بفساتين السهرة الخلابة والمصنوعة من الأقمشة المطرزة والفخمة وتعتمد على التصميمات المتناسقة مع قوامها.





تعتمد مها على تسريحات الشعر المتنوعة والجديدة بالإضافة إلي ذلك تقوم بأختيار صيحات المكياج الجذابة والتي تكشف عن جمال ملامحها.

إليكم الصور ..