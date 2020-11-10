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فن

مها أحمد تشارك صورا لأسرتها من زفاف هنادي مهنا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت خلالها رفقة زوجها الفنان مجدى كامل، وابنهما، من فرح الفنانة هنادى مهنا.

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وكتبت معلقة على الصوره:" مبروووك الف مبروك بنوتى القمر هنادى مهنى واجمل عريس احمد خالد صالح ربنا يتمم بخير".

واقيم حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان

من جانب آخر، كان قد فاجأ عادل نجل الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد متابعيه على موقع إنستجرام، حينما أعلن أنه يعيش مؤخرًا" أوحش أيام حياته" على حد وصفه، مستعرضًا أسباب هذا الشعور حينما أكد أنه مريض دون التوصل لعلاج أو معرفة سبب مرضه فى الأيام الأخيرة، بالإضافة لشعوره بالحزن بعد أمور كثيرة تعرض لها مؤخرًا.

وكان مسلسل "رسايل" أحدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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