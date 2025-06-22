ثلاثة قتلى و81 جريحًا إثر انهيار مدرج في مباراة بالدوري الجزائري

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 81 آخرين إثر انهيار مدرج عقب فوز نادي مولودية الجزائر بلقبه التاسع في الدوري.

وتشير الحصيلة السابقة، إلى قتيل و50 جريحًا، لكن اثنين من المشجعين توفيا لاحقًا متأثرين بإصاباتهما في حادثة السبت، التي وقعت في الملعب الأولمبي في 5 يوليو 1962، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة.

وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لأسر الضحايا.

ووفقًا لموقع "لا جازيت دو فينيك"، انهار حاجز أمني بينما كان المشجعون يستعدون للاحتفال باللقب بعد التعادل السلبي بين مولودية الجزائر وإن سي ماغرا.