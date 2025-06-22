الولايات المتحدة تحذر من "مستوى تهديد مرتفع" بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

أطلق نظام التحذير الوطني من الإرهاب في الولايات المتحدة، إنذارا رسميًا بشأن "مستوى تهديد مرتفع" داخل البلاد، في أعقاب الضربات العسكرية التي نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منشآت إيرانية.

ووفقًا لما أوردته شبكة CBS News الأمريكية، فإن التحذير أشار إلى أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران قد يدفع متطرفين عنيفين أو منفذي جرائم كراهية إلى تنفيذ هجمات داخل الأراضي الأمريكية، مستغلين حالة التوتر القائمة.

وأفاد البيان بأن هناك مخاوف أمنية إضافية تتعلق بإمكانية شن هجمات إلكترونية منخفضة المستوى على شبكات إلكترونية أمريكية، من قبل مجموعات "هاكتيڤيست" موالية لإيران.

وأشار النظام إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية نجحت منذ عام 2020 في "إحباط عدة مؤامرات خطيرة، كانت مدعومة من إيران، وكان من المحتمل أن تكون قاتلة لو نُفذت".

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شنت ضربات واسعة ضد منشآت نووية إيرانية خلال عملية أُطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل"، في سياق تنسيق أمني – عسكري مشترك مع إسرائيل، ما أثار ردود فعل دولية حذّرت من تداعيات أمنية وسياسية ممتدة.